Додано: Суб 14 сер, 2021 16:42

Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.Глобальное потепление.Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.Это явно фактор дорожая.Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.