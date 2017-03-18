вода в русановском канале
«гидроартерии» наше всьо
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вода в русановском канале
«гидроартерии» наше всьо
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Фу. Как некрасиво.
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:57
Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:13
если вы спросите у банка сколько идут деньги в другой банк - никто вам из работников не даст гарантии, что они дойдут за 2-3 часа.
по аккорду - не факт, что вообще деньги прокрутятся через их систему (но бумажки для нотариуса будут, да)
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:38
В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр.
Как по мне разница в надежности как небо и земля.
Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|