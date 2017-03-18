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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8315831683178318>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вода в русановском канале
«гидроартерии» наше всьо
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фу. Как некрасиво.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:57

  Успіх написав:Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому))
А переваги наступні:
✓менталітет трохи кращий

Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:13

  Ромасик написав:baraka, не, на самом деле от получаса до 2-3 часов, если без сбоев. Это если между разными банками. А если делается в каком-то заинтересованном аккорде, то практически мгновенно. Но 100 баксов надо заплатить, как уже говорилось)


если вы спросите у банка сколько идут деньги в другой банк - никто вам из работников не даст гарантии, что они дойдут за 2-3 часа.

по аккорду - не факт, что вообще деньги прокрутятся через их систему (но бумажки для нотариуса будут, да)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:38

  rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.

В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр.
Как по мне разница в надежности как небо и земля.
Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:00

  Natt написав:
  Успіх написав:Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому))
А переваги наступні:
✓менталітет трохи кращий

Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)

Я живу в приличной, достаточно дорогой вторичке (где достаточно много пожилых людей, часть из них активные). Когда заселился новый сосед, который попробовал сверлить в субботу, я созвонился с парой соседей, мы сходили и объяснили, что они слишком борзо начинают тут жить. Помогло. В 24-этажных новостроях такое никак не прокатыватет (тоже на личном опыте) потому что 30% квартир перекупы, которым на все пофиг, 30% кваритир под аренду (а арендаторам тем более потом пофиг).
Новострой в плане контингента проигрывает нормальной вторичке. Более дешевая вторичка, зачастую жесть. Поэтому либо новострой, либо вторичка в центре или возле метро. Из-за цены маргиналы оттуда мигрируют.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:08

  flyman написав:
  kingkongovets написав:кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении

інверторний, по принципу теплонасоса, ну-ну

Кондиционер не может топить в морозы из-за обмерзания наружного блока. Заявленная способность обогревать инверторами при отрицательных температурах не более чем рекламный ход. Они подогревают-размораживают внешний блок и эффективность меньше, чем у обычной ветродуйки. Поэтому кондиционер, как дополнительный источник обогрева при температуре выше нуля, это very good. Как основной в наших широтах никак не работает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:22

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении

інверторний, по принципу теплонасоса, ну-ну

Кондиционер не может топить в морозы из-за обмерзания наружного блока. Заявленная способность обогревать инверторами при отрицательных температурах не более чем рекламный ход. Они подогревают-размораживают внешний блок и эффективность меньше, чем у обычной ветродуйки. Поэтому кондиционер, как дополнительный источник обогрева при температуре выше нуля, это very good. Как основной в наших широтах никак не работает.


ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.
trololo
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