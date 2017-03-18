вода в русановском канале
«гидроартерии» наше всьо
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вода в русановском канале
«гидроартерии» наше всьо
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Фу. Как некрасиво.
Додано: Суб 14 сер, 2021 20:57
Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:13
если вы спросите у банка сколько идут деньги в другой банк - никто вам из работников не даст гарантии, что они дойдут за 2-3 часа.
по аккорду - не факт, что вообще деньги прокрутятся через их систему (но бумажки для нотариуса будут, да)
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:38
В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр.
Как по мне разница в надежности как небо и земля.
Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:00
Я живу в приличной, достаточно дорогой вторичке (где достаточно много пожилых людей, часть из них активные). Когда заселился новый сосед, который попробовал сверлить в субботу, я созвонился с парой соседей, мы сходили и объяснили, что они слишком борзо начинают тут жить. Помогло. В 24-этажных новостроях такое никак не прокатыватет (тоже на личном опыте) потому что 30% квартир перекупы, которым на все пофиг, 30% кваритир под аренду (а арендаторам тем более потом пофиг).
Новострой в плане контингента проигрывает нормальной вторичке. Более дешевая вторичка, зачастую жесть. Поэтому либо новострой, либо вторичка в центре или возле метро. Из-за цены маргиналы оттуда мигрируют.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:08
Кондиционер не может топить в морозы из-за обмерзания наружного блока. Заявленная способность обогревать инверторами при отрицательных температурах не более чем рекламный ход. Они подогревают-размораживают внешний блок и эффективность меньше, чем у обычной ветродуйки. Поэтому кондиционер, как дополнительный источник обогрева при температуре выше нуля, это very good. Как основной в наших широтах никак не работает.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:22
ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|