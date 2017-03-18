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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8315831683178318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.

Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:34

  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.


какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?

Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:59

  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

а надо?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:03

  kingkongovets написав:В Киев для испытаний прибыл электропоезд Stadler Flirt

там скоро заменят Богданы на Мерседесы. По крайней мере шильдик. Во заживем!
https://news.finance.ua/ru/news/-/49836 ... standartam
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.


какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?

Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.

Вчера сделка на Васю, а сегодня на вас. Дуействительна сделка у того, кто первый зарегистрировал и это не вы. Увидели риски?
Vlad442
 
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  #<1 ... 8315831683178318
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