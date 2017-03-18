Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?
Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.
asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?
Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.
Вчера сделка на Васю, а сегодня на вас. Дуействительна сделка у того, кто первый зарегистрировал, и это не вы. Увидели риски? Договор не равно праву собственности.
rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
Да, это уже давно. Просто в этом аспекте начнется бегство из южных БЛАГОПОЛУЧНЫХ стран типа Греция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Б.Югославия, Турция и тд. Ну и количественно на порядки больше. Киевские лендлорды будут богаче арабских шейхов.
rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.
Я и не утверждал, что Украина - предел мечтаний будущих экологических беженцев. Просто в цивилизованные страны трудней прорваться. возьмите не такую давнюю ситуацию с войной в Сирии. Голытьба рванула в Европу. Потому что там можно сесть на шею государствам, но надо пройти через опасный путь добраться, потом через лагеря беженцев, а уж потом... Состоятельные сирийцы покупали билет на самолет до Киева, покупали в окрестностях Оушена квартиру и тусили там на непоследние. И их не особо парили политические проблемы самой Украины. Ни жарко ни холодно, просто жить - не дорого. У них уже сформировалась своя диаспора - даже ходят к своим врачам. "Маленькая арабия" . Я не знаю как там в районе Оушена жить будет лет через надцать, но вот в этом празднике жизни для ОП эти арабы приняли самое прямое участие. На момент начала самой горячей фазы войны в Сирии в Киеве были совсем смещные цены. И если для нас на тот момент был вопрос -стоит-ли рисковать 30-50 куе, то для них это был вообще не вопрос. Допускаю, что они вообше не задумывались о наших рисках да и суммы для них смешные.
asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна. При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр. Как по мне разница в надежности как небо и земля. Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.
Пардон, конечно, но с таким подходом ничего нельзя покупать по безналу. Вы заплатили за вагон сферических коней в вакууме, поставщик вам их не отгрузил.