Додано: Нед 15 сер, 2021 03:13

Vlad442 написав: rjkz написав: Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...

Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.

Глобальное потепление.

Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.

Это явно фактор дорожая.

Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.

Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.



https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa

Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать. Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.Глобальное потепление.Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.Это явно фактор дорожая.Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.

В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние. В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.

Я и не утверждал, что Украина - предел мечтаний будущих экологических беженцев.Просто в цивилизованные страны трудней прорваться.возьмите не такую давнюю ситуацию с войной в Сирии. Голытьба рванула в Европу. Потому что там можно сесть на шею государствам, но надо пройти через опасный путь добраться, потом через лагеря беженцев, а уж потом...Состоятельные сирийцы покупали билет на самолет до Киева, покупали в окрестностях Оушена квартиру и тусили там на непоследние. И их не особо парили политические проблемы самой Украины. Ни жарко ни холодно, просто жить - не дорого. У них уже сформировалась своя диаспора - даже ходят к своим врачам."Маленькая арабия" . Я не знаю как там в районе Оушена жить будет лет через надцать, но вот в этом празднике жизни для ОП эти арабы приняли самое прямое участие. На момент начала самой горячей фазы войны в Сирии в Киеве были совсем смещные цены. И если для нас на тот момент был вопрос -стоит-ли рисковать 30-50 куе, то для них это был вообще не вопрос.Допускаю, что они вообше не задумывались о наших рисках да и суммы для них смешные.