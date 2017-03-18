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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8316831783188319>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.

Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:34

  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.


какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?

Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:59

  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

а надо?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:27

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.


какая первая сделка ? Их типа 2 или 3 в одной что-ли ?

Vlad442, вам кучу аргументов привели, просто сядьте, проанализируйте, скажите что вы неправы (да, как ни странно, у вас опыта много, эта работа - часть вашей жизни, но в критическом вопросе вы серьёзно ошиблись). Сначала договор, потом деньги. Ну это же так просто.

Вчера сделка на Васю, а сегодня на вас. Дуействительна сделка у того, кто первый зарегистрировал, и это не вы. Увидели риски? Договор не равно праву собственности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:51

  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

Был сегодня на Русановских садах, никаких работ вообще и уже давно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:54

  Vlad442 написав:Вчера сделка на Васю, а сегодня на вас. Дуействительна сделка у того, кто первый зарегистрировал, и это не вы. Увидели риски? Договор не равно праву собственности.


ну если так паритесь - делаете специальный счёт сделки

уровень рисков в случае "сначала деньги, потом договор" вы считаете меньшим, да ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 02:48

  remark написав:
  rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.


Уже почалось, далі буде.
https://youtu.be/mDVBfrFcSd4


Да, это уже давно.
Просто в этом аспекте начнется бегство из южных БЛАГОПОЛУЧНЫХ стран типа Греция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Б.Югославия, Турция и тд.
Ну и количественно на порядки больше.
Киевские лендлорды будут богаче арабских шейхов. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 03:13

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.

В мире много мест, где люди могут жить. Построить коробки не большая проблема. Это вопрос политический. При свободе выбора люди не поедут жить в дебильные государства, с властью, выбираемой дебильным электоратом. Так что у Украины в этом плане перспективы пока средние.


Я и не утверждал, что Украина - предел мечтаний будущих экологических беженцев.
Просто в цивилизованные страны трудней прорваться.
возьмите не такую давнюю ситуацию с войной в Сирии. Голытьба рванула в Европу. Потому что там можно сесть на шею государствам, но надо пройти через опасный путь добраться, потом через лагеря беженцев, а уж потом...
Состоятельные сирийцы покупали билет на самолет до Киева, покупали в окрестностях Оушена квартиру и тусили там на непоследние. И их не особо парили политические проблемы самой Украины. Ни жарко ни холодно, просто жить - не дорого. У них уже сформировалась своя диаспора - даже ходят к своим врачам.
"Маленькая арабия" . Я не знаю как там в районе Оушена жить будет лет через надцать, но вот в этом празднике жизни для ОП эти арабы приняли самое прямое участие. На момент начала самой горячей фазы войны в Сирии в Киеве были совсем смещные цены. И если для нас на тот момент был вопрос -стоит-ли рисковать 30-50 куе, то для них это был вообще не вопрос. :mrgreen: Допускаю, что они вообше не задумывались о наших рисках да и суммы для них смешные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 04:06

  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр.
Как по мне разница в надежности как небо и земля.
Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.


Пардон, конечно, но с таким подходом ничего нельзя покупать по безналу.
Вы заплатили за вагон сферических коней в вакууме, поставщик вам их не отгрузил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 06:48

  unicdima написав:
  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

Был сегодня на Русановских садах, никаких работ вообще и уже давно.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТ. Много изменений за 1,5 месяца. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=cEPRcpgyPhw&t=203s

и шоп два раза не вставать:

ОКРУЖНАЯ на ОБОЛОНЬ. Внезапный рывок. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7SurkOqd4
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