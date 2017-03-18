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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:41
Кличкобот, ты сперва сам посмотри видео кличковского холуя Авдокушина, там прекрасно видно, что работы не ведутся на садах, с 40,00.
А чего прошлый раз ты слился когда речь зашла о аферисте Авдокушине?
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unicdima
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Додано: Нед 15 сер, 2021 07:59
Ромасик написав: asin написав:
Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
продавец все это время сидит у нотариуса?
но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.
Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.
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asin
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