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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8316831783188319

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:07

яка краса!

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:41

  kingkongovets написав:
  unicdima написав:
  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

Был сегодня на Русановских садах, никаких работ вообще и уже давно.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТ. Много изменений за 1,5 месяца. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=cEPRcpgyPhw&t=203s

и шоп два раза не вставать:

ОКРУЖНАЯ на ОБОЛОНЬ. Внезапный рывок. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7SurkOqd4

Кличкобот, ты сперва сам посмотри видео кличковского холуя Авдокушина, там прекрасно видно, что работы не ведутся на садах, с 40,00.
А чего прошлый раз ты слился когда речь зашла о аферисте Авдокушине?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:59

  Ромасик написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

продавец все это время сидит у нотариуса?
но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.

Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.
asin
 
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