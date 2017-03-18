Додано: Нед 15 сер, 2021 09:09

asin написав: Ромасик написав: asin написав: Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли,- потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

продавец все это время сидит у нотариуса?

но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством. продавец все это время сидит у нотариуса?но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.

Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.

Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут. Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.

В описанном способе рискует покупатель.Пока он топает из банка назад к нотариусу, деньги уже могут перекочевать к третьему лицу(и уже даже обналичиться) и продаван-мошеннико получении денег(и нотариус ничего далее не регистрирует), а наоборот будет показывать пустой счет, кричать "Меня хотят кинуть" и "Я отменяю сделку". Причем даже если вызвать полицию, то его не задержат. Это уже потом через суд пытаться можно вернуть, но к моменту подачи в суд уже не будет ни квартиры(переоформлена на другого), ни денег(выведены еще когда покупатель шел из банка), ни самого продавца(уехал в другую страну в тот же день).При безнале нет безопасного способа расчета, кто-то сильно рискует - или продавец , или покупатель. Поэтому расчет наличкой предпочтителен.Я бы согласился на безнал только в случае когда я ничем вообще не рискую и с бонусом не менее 1%(если я продавец). Если я продавец, то любые мои подписи ТОЛЬКО после зачисления всей суммы. Если я покупатель, то перевод денег ТОЛЬКО после вытяга из реестра на мое имя. И никак иначе. Но такие условия, естественно, не понравятся второй стороне.