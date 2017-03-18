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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8317831883198320>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:07

яка краса!

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:41

  kingkongovets написав:
  unicdima написав:
  Унуноктий написав:Скажите плиз в єтом году воскресенско-подольский мост достроят?

Был сегодня на Русановских садах, никаких работ вообще и уже давно.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТ. Много изменений за 1,5 месяца. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=cEPRcpgyPhw&t=203s

и шоп два раза не вставать:

ОКРУЖНАЯ на ОБОЛОНЬ. Внезапный рывок. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7SurkOqd4

Кличкобот, ты сперва сам посмотри видео кличковского холуя Авдокушина, там прекрасно видно, что работы не ведутся на садах, с 40,00.
А чего прошлый раз ты слился когда речь зашла о аферисте Авдокушине?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:59

  Ромасик написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

продавец все это время сидит у нотариуса?
но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.

Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:Кличкобот, ты сперва сам посмотри видео кличковского холуя Авдокушина, там прекрасно видно, что работы не ведутся на садах, с 40,00.
А чего прошлый раз ты слился когда речь зашла о аферисте Авдокушине?
я думаю тебя давно пора забанить, говномет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asin написав:
  Ромасик написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

продавец все это время сидит у нотариуса?
но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.

Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.
не мечите бисер
реальный практический опыт тут мало кому интересен, спасибо за объяснения вам никто не скажет)
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:58

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

Риски для покупателя - продавец оформил договор купли-продажи вчера с условием регистрации сделки сегодня в 11. Сегодня в 10 вы подписываете договор и идете в банк. Ноатариус получает в 11.30 от вас платежку и не может переоформить. С точки зрения закона первая сделка действительна.
При расчете налом вы с деньгами находитесь в одном (по вашей просьбе закрытом помещении) пока сделка не внесена в реестр.
Как по мне разница в надежности как небо и земля.
Каждый решает для себя как делать, но я предпочту нал. Как это сделать по-белому с точки зрения закона я уже рассказывал. При этом будут меньше потери на конвертацию.


Пардон, конечно, но с таким подходом ничего нельзя покупать по безналу.
Вы заплатили за вагон сферических коней в вакууме, поставщик вам их не отгрузил.

А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asin написав:А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
если расчёт идет до сделки, ничего не мешает продавцу получив деньги свалить до подписания договора (разве что паспорт "в залоге") а если расчёт после сделки то свалить покупателю.. То есть рассчитываться нужно в момент когда нотариус регистрирует права, чего обычно не практикуется и нотарю оно нафиг не надо. У нотариусов для расчёта отдельные комнаты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 сер, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:09

  asin написав:
  Ромасик написав:
  asin написав:Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.

продавец все это время сидит у нотариуса?
но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.

Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.

В описанном способе рискует покупатель.Пока он топает из банка назад к нотариусу, деньги уже могут перекочевать к третьему лицу(и уже даже обналичиться) и продаван-мошенник не подписывает заяву о получении денег(и нотариус ничего далее не регистрирует), а наоборот будет показывать пустой счет, кричать "Меня хотят кинуть" и "Я отменяю сделку". Причем даже если вызвать полицию, то его не задержат. Это уже потом через суд пытаться можно вернуть, но к моменту подачи в суд уже не будет ни квартиры(переоформлена на другого), ни денег(выведены еще когда покупатель шел из банка), ни самого продавца(уехал в другую страну в тот же день).
При безнале нет безопасного способа расчета, кто-то сильно рискует - или продавец , или покупатель. Поэтому расчет наличкой предпочтителен.
Я бы согласился на безнал только в случае когда я ничем вообще не рискую и с бонусом не менее 1%(если я продавец). Если я продавец, то любые мои подписи ТОЛЬКО после зачисления всей суммы. Если я покупатель, то перевод денег ТОЛЬКО после вытяга из реестра на мое имя. И никак иначе. Но такие условия, естественно, не понравятся второй стороне.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось ви тут усі накаламбурили з цією купівлею/продажем по безготівковому перерахуванні через банк, що я трохи запутався))
Спробую вияснити для себе:
1. Якщо можливо переказати всю суму(умовно 2лями грн) за раз, то чому не скористатись телефоном і в телефоні все перевести(а напередодні попередити про це банк - щоб були в курсі справи)
2. Якщо пункт 1 - неможливий, так як є обмеження на переказ до певної суми, то тоді ж можна оформити в нотаря типу розтермінування, що такий-то чел, щодня буде переказувати умовно 200Кгрн і по переведення усієї суми - квартира переходить в його власність?

Чи це все - весь сир-бор через комісію, яку потрібно сплатити банку?)))

Розтлумачте, чому не можна зробити "все просто" по безготівковому перерахуванні коштів?
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос к счастливым обитателям русановки и левобережки - а как вам спится вообще?
музон с гидрика не напрягает?

зы: имхо на сегодня вднх стал его филиалом, локация убита генделями наглухо(
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 15 сер, 2021 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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