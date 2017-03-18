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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:41
Кличкобот, ты сперва сам посмотри видео кличковского холуя Авдокушина, там прекрасно видно, что работы не ведутся на садах, с 40,00.
А чего прошлый раз ты слился когда речь зашла о аферисте Авдокушине?
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:59
Подписанные изначально договора лежат у нотариуса оба экземпляра и продавца и покупателя. Не придумуйте.
Да сидит ждет, пока поступят деньги. Заняло 30 минут.
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:33
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я думаю тебя давно пора забанить, говномет
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не мечите бисер
реальный практический опыт тут мало кому интересен, спасибо за объяснения вам никто не скажет)
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:58
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если расчёт идет до сделки, ничего не мешает продавцу получив деньги свалить до подписания договора (разве что паспорт "в залоге") а если расчёт после сделки то свалить покупателю.. То есть рассчитываться нужно в момент когда нотариус регистрирует права, чего обычно не практикуется и нотарю оно нафиг не надо. У нотариусов для расчёта отдельные комнаты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 сер, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:09
В описанном способе рискует покупатель.Пока он топает из банка назад к нотариусу, деньги уже могут перекочевать к третьему лицу(и уже даже обналичиться) и продаван-мошенник не подписывает заяву о получении денег(и нотариус ничего далее не регистрирует), а наоборот будет показывать пустой счет, кричать "Меня хотят кинуть" и "Я отменяю сделку". Причем даже если вызвать полицию, то его не задержат. Это уже потом через суд пытаться можно вернуть, но к моменту подачи в суд уже не будет ни квартиры(переоформлена на другого), ни денег(выведены еще когда покупатель шел из банка), ни самого продавца(уехал в другую страну в тот же день).
При безнале нет безопасного способа расчета, кто-то сильно рискует - или продавец , или покупатель. Поэтому расчет наличкой предпочтителен.
Я бы согласился на безнал только в случае когда я ничем вообще не рискую и с бонусом не менее 1%(если я продавец). Если я продавец, то любые мои подписи ТОЛЬКО после зачисления всей суммы. Если я покупатель, то перевод денег ТОЛЬКО после вытяга из реестра на мое имя. И никак иначе. Но такие условия, естественно, не понравятся второй стороне.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Щось ви тут усі накаламбурили з цією купівлею/продажем по безготівковому перерахуванні через банк, що я трохи запутався))
Спробую вияснити для себе:
1. Якщо можливо переказати всю суму(умовно 2лями грн) за раз, то чому не скористатись телефоном і в телефоні все перевести(а напередодні попередити про це банк - щоб були в курсі справи)
2. Якщо пункт 1 - неможливий, так як є обмеження на переказ до певної суми, то тоді ж можна оформити в нотаря типу розтермінування, що такий-то чел, щодня буде переказувати умовно 200Кгрн і по переведення усієї суми - квартира переходить в його власність?
Чи це все - весь сир-бор через комісію, яку потрібно сплатити банку?)))
Розтлумачте, чому не можна зробити "все просто" по безготівковому перерахуванні коштів?
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:33
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вопрос к счастливым обитателям русановки и левобережки - а как вам спится вообще?
музон с гидрика не напрягает?
зы: имхо на сегодня вднх стал его филиалом, локация убита генделями наглухо(
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 15 сер, 2021 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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