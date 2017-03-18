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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:34
asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Як котлетами розрахувалися по безналу?
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:51
Natt написав: Успіх написав:
Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому))
А переваги наступні:✓менталітет трохи кращий
Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)
А в цьому всьому/вищенаписаному, 95% вини лягає виключно на плечі орендарів!
Як може бути по-іншому, якщо 40% квартир в будинку - в оренді!?
40% - ЧУЖИХ/тимчасово-мешкаючих людей - от і маємо перекос по менталітету!
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:55
asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
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