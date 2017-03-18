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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:34
asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Як котлетами розрахувалися по безналу?
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:51
Natt написав: Успіх написав:
Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому))
А переваги наступні:✓менталітет трохи кращий
Да точно также:
* устраивают вечеринки с громкой музыкой чуть ли не до утра
* трусят коврики с балконов (полный писец)
* бросают окурки, которые летят на балконы соседей (уже дважды пожары были)
* выбрасывают мусор в урны возле парадного
* играют с детьми в футбол в квартире
* хранят свои велики и прочее в общем коридоре
* пару раз видела, как покрывала сушили на общем балконе на перилах - шанхайбля
* выносили мусорные пакеты в общий коридор на хранение (на своем этаже переборола, я злая баба Яга теперь, правда)
А в цьому всьому/вищенаписаному, 95% вини лягає виключно на плечі орендарів!
Як може бути по-іншому, якщо 40% квартир в будинку - в оренді!?
40% - ЧУЖИХ/тимчасово-мешкаючих людей - от і маємо перекос по менталітету!
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:55
asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
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Vlad442
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:33
vitaliian написав:
а если
Бачу, вчора моє питання до Вас на валютній гілці потерли, то напишу його тут.
Ви казали(перефразую трохи) що можна наштампувати з дешевого цементу 100500 будинків і задовільнити потреби всіх.
А також, що люди будуть переселятись подалі від екологічно-брудних міст.
Тому питання - чому "тупі" забудовники до цього часу (поки дорого можна продати) не наштампувати 100500 будинків, а навпаки, періодично сповільнюють/заморожують будівництво?(як то кажуть - "куй жєлєзо, пока...." - але чомусь не поспішають кувати
)
Так що моя думка, що до собівартості, квартири в великих містах - не впадуть!
А те, що хатинки/ділянки по селах можуть зрости.... - то так, але треба щоб населення, або переселенці з інших країн до нас - зашкалювали!
А так, що толку, що хатинка за 30км від Києва 6Куїв, чи за 50км - 6Кгрн, якщо НЕМА НА ЦЕ ПОПИТУ!
- НЕМА КОМУ ЗАСЕЛЮВАТИ СЕЛА, якщо населення невелике і ще й скорочується!
...та і індуси/араби і т.п. не сильно поспішають перенаселювати нашу Неньку))
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:11
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:15
Первый написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Як котлетами розрахувалися по безналу?
Еквивалент самой красивой, на который тут же были куплны вечнозеленые катлеты онлайн.
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asin
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:19
Vlad442 написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
Я продавец. Перекидываюсь со всего жилого в нежилое. Осталось перекинуть один обьект))
Начал перекмдку два года назад.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:29
Успіх написав:
Щось ви тут усі накаламбурили з цією купівлею/продажем по безготівковому перерахуванні через банк, що я трохи запутався))
Спробую вияснити для себе:
1. Якщо можливо переказати всю суму(умовно 2лями грн) за раз, то чому не скористатись телефоном і в телефоні все перевести(а напередодні попередити про це банк - щоб були в курсі справи)
2. Якщо пункт 1 - неможливий, так як є обмеження на переказ до певної суми, то тоді ж можна оформити в нотаря типу розтермінування, що такий-то чел, щодня буде переказувати умовно 200Кгрн і по переведення усієї суми - квартира переходить в його власність?
Чи це все - весь сир-бор через комісію, яку потрібно сплатити банку?)))
Розтлумачте, чому не можна зробити "все просто" по безготівковому перерахуванні коштів?
Більше 400к грн - і попадаєш на ДЕРЖФІНМоніторинг (НБУ), а це займе звісно певний час. Прогнать 2 ляма - за один похід, мабуть, неможливо. Тому женемо траншами, по 300к (з різних банків), отримуючи попутно кешбек (при певних умовах).
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:45
Vlad442 написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
потому что на правом з эти деньги БПС с залой 1974 года
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