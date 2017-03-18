|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:55
asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8311
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 10:33
vitaliian написав:
а если
Бачу, вчора моє питання до Вас на валютній гілці потерли, то напишу його тут.
Ви казали(перефразую трохи) що можна наштампувати з дешевого цементу 100500 будинків і задовільнити потреби всіх.
А також, що люди будуть переселятись подалі від екологічно-брудних міст.
Тому питання - чому "тупі" забудовники до цього часу (поки дорого можна продати) не наштампувати 100500 будинків, а навпаки, періодично сповільнюють/заморожують будівництво?(як то кажуть - "куй жєлєзо, пока...." - але чомусь не поспішають кувати
)
Так що моя думка, що до собівартості, квартири в великих містах - не впадуть!
А те, що хатинки/ділянки по селах можуть зрости.... - то так, але треба щоб населення, або переселенці з інших країн до нас - зашкалювали!
А так, що толку, що хатинка за 30км від Києва 6Куїв, чи за 50км - 6Кгрн, якщо НЕМА НА ЦЕ ПОПИТУ!
- НЕМА КОМУ ЗАСЕЛЮВАТИ СЕЛА, якщо населення невелике і ще й скорочується!
...та і індуси/араби і т.п. не сильно поспішають перенаселювати нашу Неньку))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1333
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:15
Первый написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Як котлетами розрахувалися по безналу?
Еквивалент самой красивой, на который тут же были куплны вечнозеленые катлеты онлайн.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:19
Vlad442 написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
Я продавец. Перекидываюсь со всего жилого в нежилое. Осталось перекинуть один обьект))
Начал перекмдку два года назад.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:29
Успіх написав:
Щось ви тут усі накаламбурили з цією купівлею/продажем по безготівковому перерахуванні через банк, що я трохи запутався))
Спробую вияснити для себе:
1. Якщо можливо переказати всю суму(умовно 2лями грн) за раз, то чому не скористатись телефоном і в телефоні все перевести(а напередодні попередити про це банк - щоб були в курсі справи)
2. Якщо пункт 1 - неможливий, так як є обмеження на переказ до певної суми, то тоді ж можна оформити в нотаря типу розтермінування, що такий-то чел, щодня буде переказувати умовно 200Кгрн і по переведення усієї суми - квартира переходить в його власність?
Чи це все - весь сир-бор через комісію, яку потрібно сплатити банку?)))
Розтлумачте, чому не можна зробити "все просто" по безготівковому перерахуванні коштів?
Більше 400к грн - і попадаєш на ДЕРЖФІНМоніторинг (НБУ), а це займе звісно певний час. Прогнать 2 ляма - за один похід, мабуть, неможливо. Тому женемо траншами, по 300к (з різних банків), отримуючи попутно кешбек (при певних умовах).
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:45
Vlad442 написав: asin написав:
А потом при выходе от нотаря с чемоданом нала получить тяжелым сзади по башке))
Да, по теме. 3к, 91м кв, панель, 2012 год постройки, Григоренко 12.
Ремонт после строителей, су плитка и сантехника бюджетные. Кухня так же.
10 котлет.
Поздравляю.
Почему ЛБ? За такие деньги можно, наверное, найти что-то аналогичное на правом.
потому что на правом з эти деньги БПС с залой 1974 года
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21569
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:18
jay2004 написав:
і попадаєш на ДЕРЖФІНМоніторинг
Ну і пох - хіба ні?
От я свій смарт купував переказом з одного банку 450К і попав на фін-мон!
Так дійшло до смішного)))
З мої слів, заповнював анкету робітник банку і відіслав фін-мону.
Але, допустив помилку - не у тому рядку мій дохід записав, чи щось типу того))
І сидить/мучиться за компом, клацає - а ні ху-ху не виходить.
А час то йде, вже й черга з 5ти чол. до нього зібралась...
І тут вийшла керівник, побачила чергу - підійшла до того менеджера, запитала в чім справа - той каже, що фін-мон не пускає.
Керівниця набирає по телефону фін-мон і така розмова:
Вона: - що таке/в чім справа?
-..........
Вона: - ага, зараз ми виправимо...але давайте там не втягуйте(чи щось подібне сказала)... - тут в мене черга назбиралась...і, взагалі, це наш клієнт/там все ок!
І все - 1хв, і все було ок!
Таке враження було - що вони там всі між собою "вась-вась"- всі вони добре знаються, як близькі коліжанки)))
Тобто, якийсь зовсім не страшний фін-мон!)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1333
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:23
Успіх написав: jay2004 написав:
і попадаєш на ДЕРЖФІНМоніторинг
Ну і пох - хіба ні?
От я свій смарт купував переказом з одного банку 450К і попав на фін-мон!
Так дійшло до смішного)))
З мої слів, заповнював анкету робітник банку і відіслав фін-мону.
Але, допустив помилку - не у тому рядку мій дохід записав, чи щось типу того))
І сидить/мучиться за компом, клацає - а ні ху-ху не виходить.
А час то йде, вже й черга з 5ти чол. до нього зібралась...
І тут вийшла керівник, побачила чергу - підійшла до того менеджера, запитала в чім справа - той каже, що фін-мон не пускає.
Керівниця набирає по телефону фін-мон і така розмова:
Вона: - що таке/в чім справа?
-..........
Вона: - ага, зараз ми виправимо...але давайте там не втягуйте(чи щось подібне сказала)... - тут в мене черга назбиралась...і, взагалі, це наш клієнт/там все ок!
І все - 1хв, і все було ок!
Таке враження було - що вони там всі між собою "вась-вась"- всі вони добре знаються, як близькі коліжанки)))
Тобто, якийсь зовсім не страшний фін-мон!)))
1) тут розмова - на хвилини, максимум півгодини. "А Ви про чергу з 5 чоловік назбирали".
2) чому самі з телефону не платили (згідно Вашого вищеприведенного посту)? А через менеджера -стажора
?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:38
jay2004 написав:
1) тут розмова - на хвилини, максимум півгодини. "А Ви про чергу з 5 чоловік назбирали".
Так до того сам менеджер вовтузився 20хв, аж поки керівник не підійшла!
(аж тоді - розмова на хвилину)
jay2004 написав:
2) чому самі з телефону не платили (згідно Вашого вищеприведенного посту)? А через менеджера -стажора ?
Добре не знаю/не вмію/велика сума/хочу паперового підтвердження-докумета про оплату/ і т.д. і т.п.
А ще теж думки про фін-мон - якщо блокане кошти, а забудовнику треба в 3х-денний термін оплатити, бо в іншому разі штраф/пеня, так як документи/Попередній договір вже підписаний напередодні!
Тому, якось так...))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1333
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:44
Успіх написав:
Керівниця набирає по телефону фін-мон і така розмова:
Вона: - що таке/в чім справа?
-..........
Вона: - ага, зараз ми виправимо...але давайте там не втягуйте(чи щось подібне сказала)... - тут в мене черга назбиралась...і, взагалі, це наш клієнт/там все ок!
І все - 1хв, і все було ок!
Таке враження було - що вони там всі між собою "вась-вась"- всі вони добре знаються, як близькі коліжанки)))
вероятно, это был внутренний контроль этого же банка. До настоящего фин-мона не дошло.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5034
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21251
|3812653
|
Нед 15 сер, 2021 03:23
rjkz
|
|510
|266346
|
|
|20
|48793
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|