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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8318831983208321

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:34

  kingkongovets написав:ОКРУЖНАЯ на ОБОЛОНЬ. Внезапный рывок. 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7SurkOqd4

Накуя её (окружную) строят без моста с Оболони на Троещину?
проспект Героев Сталинграда от Сантьяго де Чили до Северного моста стоит почти всегда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:42

  Vlad442 написав:
  trololo написав:ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.

Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.


на строимдоме есть ветка с реальными отзывами и замерами. никаким законам физики это не противоречит. кстати при сильных морозах проблема обмерзания не така серьезная чем при -3. влажность низкая
Востаннє редагувалось trololo в Нед 15 сер, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Накуя её (окружную) строят без моста с Оболони на Троещину?
проспект Героев Сталинграда от Сантьяго де Чили до Северного моста стоит почти всегда.
наверное потому, что строить все одновременно невозможно, тем более если это строится на средства муниципального, а не госбюджета
мост там давно запроектирован и будет построен
вот когда - увы не знаю, если бы я умел видеть будущее, то общался бы не с обвалишками на форуме о киевской недвиге, а с людьми калибра маска, безоса и бренсона)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Vlad442 написав:
  trololo написав:ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.

Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.


на строимдоме есть ветка с реальными отзывами и замерами. никаким законам физики это не противоречит. кстати при сильных морозах проблема обмерзания не така серьезная чем при -3. влажность низкая


а как насчет того, что теплый воздух поднимается наверх?)
или внутренний
блок для теплового насоса стоит на полу?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:50

ТН со спиральными компрессорами в основном воздух-вода, а не воздух воздух, как кондер. лучшая эффективность будет при хорошо утепленных водяных теплых полах. чем ниже подача, тем лучше эффективность ТН.

у воздух воздух эффнктиврость будет сильно ниже, потому что воздух на 26-27 градусов это ниочем, а жля теплых полов ок. при +7 коп будет в районе 4х
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:ТН со спиральными компрессорами в основном воздух-вода, а не воздух воздух, как кондер. лучшая эффективность будет при хорошо утепленных водяных теплых полах. чем ниже подача, тем лучше эффективность ТН.

у воздух воздух эффнктиврость будет сильно ниже, потому что воздух на 26-27 градусов это ниочем, а жля теплых полов ок. при +7 коп будет в районе 4х
очень давно слышу разговоры про тн, но до сих не видел еще ни одного человека, кто бы остался им доволен)
а если уж говорить об эффективности, то на мое имхо было бы гораздо правильнее потратить деньги на солнечные панели, чем на этот ломучий гемор
еще раз имхо
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