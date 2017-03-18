Додано: Нед 15 сер, 2021 14:27

airmax78



Ты написать зраде , что тебя не интересует рост цен в 7% как средняя .



А что рост 50-70%



И что надо было в марте 2020 взять .



Как я возьму если я купил Чикаго на 200% дороже реальной цены ?



Ты выступаешь за активную инвестицию, я купил Чикаго , Нью Йорк. За 500к$, случился кризис, я продал за 200к$. На 80-150%+ дешевле . И я должен был купить Уно . Чтобы получится 50-80% .



Какая прибыль в итоге , если я продал дешевле то что я купил в 2019?