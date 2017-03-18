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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:34
Накуя её (окружную) строят без моста с Оболони на Троещину?
проспект Героев Сталинграда от Сантьяго де Чили до Северного моста стоит почти всегда.
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UA
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:42
Vlad442 написав: trololo написав:
ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.
Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.
на строимдоме есть ветка с реальными отзывами и замерами. никаким законам физики это не противоречит. кстати при сильных морозах проблема обмерзания не така серьезная чем при -3. влажность низкая
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 15 сер, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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trololo
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43
UA написав:Накуя её (окружную) строят без моста с Оболони на Троещину?
проспект Героев Сталинграда от Сантьяго де Чили до Северного моста стоит почти всегда.
наверное потому, что строить все одновременно невозможно, тем более если это строится на средства муниципального, а не госбюджета
мост там давно запроектирован и будет построен
вот когда - увы не знаю, если бы я умел видеть будущее, то общался бы не с обвалишками на форуме о киевской недвиге, а с людьми калибра маска, безоса и бренсона)
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kingkongovets
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:46
trololo написав: Vlad442 написав: trololo написав:
ТН со спиральным компрессором имеет коп выше 2 даже при -15. эффективность меньше чем у дуйки не бывает.
Можно ссылку? Все-таки есть законы физики, которые неумолимы.
на строимдоме есть ветка с реальными отзывами и замерами. никаким законам физики это не противоречит. кстати при сильных морозах проблема обмерзания не така серьезная чем при -3. влажность низкая
а как насчет того, что теплый воздух поднимается наверх?)
или внутренний
блок для теплового насоса стоит на полу?)
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:50
ТН со спиральными компрессорами в основном воздух-вода, а не воздух воздух, как кондер. лучшая эффективность будет при хорошо утепленных водяных теплых полах. чем ниже подача, тем лучше эффективность ТН.
у воздух воздух эффнктиврость будет сильно ниже, потому что воздух на 26-27 градусов это ниочем, а жля теплых полов ок. при +7 коп будет в районе 4х
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trololo
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:59
trololo написав:ТН со спиральными компрессорами в основном воздух-вода, а не воздух воздух, как кондер. лучшая эффективность будет при хорошо утепленных водяных теплых полах. чем ниже подача, тем лучше эффективность ТН.
у воздух воздух эффнктиврость будет сильно ниже, потому что воздух на 26-27 градусов это ниочем, а жля теплых полов ок. при +7 коп будет в районе 4х
очень давно слышу разговоры про тн, но до сих не видел еще ни одного человека, кто бы остался им доволен)
а если уж говорить об эффективности, то на мое имхо было бы гораздо правильнее потратить деньги на солнечные панели, чем на этот ломучий гемор
еще раз имхо
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:12
kingkongovets написав:
trololo написав:ТН со спиральными компрессорами в основном воздух-вода, а не воздух воздух, как кондер. лучшая эффективность будет при хорошо утепленных водяных теплых полах. чем ниже подача, тем лучше эффективность ТН.
у воздух воздух эффнктиврость будет сильно ниже, потому что воздух на 26-27 градусов это ниочем, а жля теплых полов ок. при +7 коп будет в районе 4х
очень давно слышу разговоры про тн, но до сих не видел еще ни одного человека, кто бы остался им доволен)
а если уж говорить об эффективности, то на мое имхо было бы гораздо правильнее потратить деньги на солнечные панели, чем на этот ломучий гемор
еще раз имхо
Нормальный ТН воздух -вода на дом 100-130 метров стоит от 7куе без монтажа.
Всё что дешевле - это наебаловка как Купер энд хантер в кодиционерах
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UA
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:27
airmax78
Ты написать зраде , что тебя не интересует рост цен в 7% как средняя .
А что рост 50-70%
И что надо было в марте 2020 взять .
Как я возьму если я купил Чикаго на 200% дороже реальной цены ?
Ты выступаешь за активную инвестицию, я купил Чикаго , Нью Йорк. За 500к$, случился кризис, я продал за 200к$. На 80-150%+ дешевле . И я должен был купить Уно . Чтобы получится 50-80% .
Какая прибыль в итоге , если я продал дешевле то что я купил в 2019?
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proftpd66
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:37
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:39
Успіх написав: jay2004 написав:
1) тут розмова - на хвилини, максимум півгодини. "А Ви про чергу з 5 чоловік назбирали".
Так до того сам менеджер вовтузився 20хв, аж поки керівник не підійшла!
(аж тоді - розмова на хвилину)
jay2004 написав:
2) чому самі з телефону не платили (згідно Вашого вищеприведенного посту)? А через менеджера -стажора ?
Добре не знаю/не вмію/велика сума/хочу паперового підтвердження-докумета про оплату/ і т.д. і т.п.
А ще теж думки про фін-мон - якщо блокане кошти, а забудовнику треба в 3х-денний термін оплатити, бо в іншому разі штраф/пеня, так як документи/Попередній договір вже підписаний напередодні!
Тому, якось так...))
Долярчик писатель, а не читатель. Постите непонятные видосики, а денежки из-под носа уходят сами...
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jay2004
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