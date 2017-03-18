Якраз відосики для мене дуже зрозумілі!
А, взагалі, є ж золоте правило - не лізти туди, в чому не розумієшся/не розбираєшся!©(особливо з великими сумами)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 15 сер, 2021 15:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А є аналоги такого, але українського контенту?
Додано: Нед 15 сер, 2021 15:17
Понятно, свидетель секты "какая разница"
Светофор - часть перекрёстка.
А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком.
Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат
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