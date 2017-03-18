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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8319832083218322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jay2004 написав:Постите непонятные видосики

Якраз відосики для мене дуже зрозумілі!

А, взагалі, є ж золоте правило - не лізти туди, в чому не розумієшся/не розбираєшся!©(особливо з великими сумами)


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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А є аналоги такого, але українського контенту?
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:17

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Когда, в реальности
  Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.Зображення


Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится
Или ты из секты "какая разница" ?

здесь велосипедная дорожка - часть перекрестка, как это требует п.16.2. И не перекручивайте. Или светофор тоже не часть перекрестка, который еще правее велодорожки?

Понятно, свидетель секты "какая разница"
Светофор - часть перекрёстка.
А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком.
Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат :)
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