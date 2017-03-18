Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.
Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится Или ты из секты "какая разница" ?
здесь велосипедная дорожка - часть перекрестка, как это требует п.16.2. И не перекручивайте. Или светофор тоже не часть перекрестка, который еще правее велодорожки?
Понятно, свидетель секты "какая разница" Светофор - часть перекрёстка. А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком. Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат
pesikot написав:А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком. Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат
Велосипедна доріжка не може бути частиною тротуару, тому що рух по тротуару велосипедистам заборонений (хіба що тобі менше 7 рочків і з тобою збоку татко). Щодо описаної ситуації - формально (по закону) правий Ромасик, а по суті - якщо так реалізовувати свою перевагу на проїзд, то легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.