RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8320832183228323>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:17

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Когда, в реальности
  Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.Зображення


Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится
Или ты из секты "какая разница" ?

здесь велосипедная дорожка - часть перекрестка, как это требует п.16.2. И не перекручивайте. Или светофор тоже не часть перекрестка, который еще правее велодорожки?

Понятно, свидетель секты "какая разница"
Светофор - часть перекрёстка.
А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком.
Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 31.08.09
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:57

Успіх
Лови это

https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4551

https://www.youtube.com/watch?v=aDWhgC3uAbU&t=5610s
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4191
З нами з: 22.12.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:08


Та вже ловив))
Він теж не поганий чувак/психолог👍

Мені б щось з українського контенту по нерухомості))

Канал "ПРО нерухомість" - теж дивлюсь.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:06

  Успіх написав:
  jay2004 написав:Постите непонятные видосики

Якраз відосики для мене дуже зрозумілі!

А, взагалі, є ж золоте правило - не лізти туди, в чому не розумієшся/не розбираєшся!©(особливо з великими сумами)




Успиху с долярчиком рекомендую:


Может знакомого увидят?
:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12003
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6098 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:26

  pesikot написав:А вот та велосипедная дорожка - это часть тротуара, а не проезжей части, то будь добр, слезь с велика и иди пешком.
Иначе, не возмущайся, что тебя, дурака, учат :)

Велосипедна доріжка не може бути частиною тротуару, тому що рух по тротуару велосипедистам заборонений (хіба що тобі менше 7 рочків і з тобою збоку татко).
Щодо описаної ситуації - формально (по закону) правий Ромасик, а по суті - якщо так реалізовувати свою перевагу на проїзд, то легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.
L
 
Повідомлень: 452
З нами з: 19.05.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

L написав:Щодо описаної ситуації - формально (по закону) правий Ромасик, а по суті - якщо так реалізовувати свою перевагу на проїзд, то легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.


100%
а вы еще учтите, шо наш юный друг ехал на электросамокате, которого гораздо сложнее выкупить, чем лисапедиста
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9574
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4 барабашов
леся, начало 60х, брусчаточка)
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9574
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:41

  kingkongovets написав:
100%
а вы еще учтите, шо наш юный друг ехал на электросамокате, которого гораздо сложнее выкупить, чем лисапедиста

Лень читать ПДД, но из того, что помню, самокатам нельзя ездить по велодорожке. Это не пешеход, так как 2 колеса, и не велосипедист.
Vlad442
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:51

proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4191
З нами з: 22.12.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:54

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  jay2004 написав:Постите непонятные видосики

Якраз відосики для мене дуже зрозумілі!

А, взагалі, є ж золоте правило - не лізти туди, в чому не розумієшся/не розбираєшся!©(особливо з великими сумами)




Успиху с долярчиком рекомендую:


Может знакомого увидят?
:mrgreen:

Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р! :D
Так що підприємництво - у мене в крові! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8320832183228323>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2124, 2125, 2126
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21252 3813002
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 18:02
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266375
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48796
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (343)
15.08.2021 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.