Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 19:15
Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
airmax78
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:20
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?
kingkongovets
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:20
kingkongovets написав:
яка краса!
Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
airmax78
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:22
airmax78 написав: kingkongovets написав:
яка краса!
Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
шо по каналам в рыбальском?
кросивое?)
kingkongovets
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:23
kingkongovets написав: airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?
Да, но ещё по переуступке.
airmax78
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