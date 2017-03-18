Додано: Нед 15 сер, 2021 19:28

airmax78 написав: kingkongovets написав: яка краса!



яка краса!

Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю. Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.

я думал это шутка) думал гребцы разгребут. Но нет, в обед все стояло. На самом деле появилось на днях. Наверное, воду с Днепра не спускают, поскольку видел обратное течение на канале несколько дней. Но ничего сейчас стемнеет и понаехам и так сойдет.К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка.Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох.