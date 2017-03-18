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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8321832283238324>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:20

  kingkongovets написав:яка краса!

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Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:яка краса!

Зображення

Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
шо по каналам в рыбальском?
кросивое?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?

Да, но ещё по переуступке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:яка краса!

Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
шо по каналам в рыбальском?
кросивое?)

В каналах Рыбальского будет вода как слеза. В ОП обещали постоянную циркуляцию воды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:27

  Успіх написав:
  rjkz написав:
  Успіх написав:Якраз відосики для мене дуже зрозумілі!

А, взагалі, є ж золоте правило - не лізти туди, в чому не розумієшся/не розбираєшся!©(особливо з великими сумами)




Успиху с долярчиком рекомендую:


Может знакомого увидят?
:mrgreen:

Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р! :D
Так що підприємництво - у мене в крові! :D

Пихатість і хвалькуватість
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:28

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:яка краса!

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Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
я думал это шутка) думал гребцы разгребут. Но нет, в обед все стояло. На самом деле появилось на днях. Наверное, воду с Днепра не спускают, поскольку видел обратное течение на канале несколько дней. Но ничего сейчас стемнеет и понаехам и так сойдет.

К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка.
Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох.
https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:яка краса!

Зображення

Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
я думал это шутка) думал гребцы разгребут. Но нет, в обед все стояло. На самом деле появилось на днях. Наверное, воду с Днепра не спускают, поскольку видел обратное течение на канале несколько дней. Но ничего сейчас стемнеет и понаехам и так сойдет.

К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка.
Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох.
https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
https://youtu.be/T0Cp2yEbkVo
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:34

  Успіх написав:Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р! :D
Так що підприємництво - у мене в крові! :D

Вот это смешно пошутили.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:36

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
шо по каналам в рыбальском?
кросивое?)

В каналах Рыбальского будет вода как слеза. В ОП обещали постоянную циркуляцию воды.

Траншеї і канави - вже засипали?
Frant
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