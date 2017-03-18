Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
я думал это шутка) думал гребцы разгребут. Но нет, в обед все стояло. На самом деле появилось на днях. Наверное, воду с Днепра не спускают, поскольку видел обратное течение на канале несколько дней. Но ничего сейчас стемнеет и понаехам и так сойдет.
К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка. Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох. https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
Как форсунки в фонтанах еще не забились не понимаю.
я думал это шутка) думал гребцы разгребут. Но нет, в обед все стояло. На самом деле появилось на днях. Наверное, воду с Днепра не спускают, поскольку видел обратное течение на канале несколько дней. Но ничего сейчас стемнеет и понаехам и так сойдет.
К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка. Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох. https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html