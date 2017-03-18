Додано: Нед 15 сер, 2021 19:46

kingkongovets написав: L написав: Щодо описаної ситуації - формально (по закону) правий Ромасик, а по суті - якщо так реалізовувати свою перевагу на проїзд, то легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.



100%

а вы еще учтите, шо наш юный друг ехал на электросамокате, которого гораздо сложнее выкупить, чем лисапедиста 100%а вы еще учтите, шо наш юный друг ехал на электросамокате, которого гораздо сложнее выкупить, чем лисапедиста

L написав: ...легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.

Vlad442 написав: Лень читать ПДД, но из того, что помню, самокатам нельзя ездить по велодорожке. Это не пешеход, так как 2 колеса, и не велосипедист. Лень читать ПДД, но из того, что помню, самокатам нельзя ездить по велодорожке. Это не пешеход, так как 2 колеса, и не велосипедист.

не надо тут ляля. Я на самокате только от метро к офису езжу и иногда ночью от метро домой. И тот еплан меня прекрасно видел. Обычно канеш в такой ситуации пешеходы прикрывают, и всякое кое как останавливается, но тут я уже доезжал после пешеходов. И ч не такой дурак, как ккц себе представляет, чтобы ехать без тормозов, но и епланов разных, не знающих пдр тоже пропускать не собираюсь. Стали посреди дороги и пистели друг на другаИ еще раз для писикота и остальных: п.16.2 гвоорит о перекрестке, а не о проезжей части. Так что все я там правильно сделал.А кстати на счет самокатов - я вот подумал он самый безопасный (в сравнии с великом или моноклесом) с точки зрения катапультироваться - в любой непонятной ситуации броаешь самокат под машину, а сам спрыгиваешь. Там все арендное и застрахованное. На велике/моно/гироск так не получится. А правоту потом можно доказывать в ВС. Так что учитесь дедулипо такой логике он не увидит даже велосипедиста, что подобрался в нему сзади по велодорожке, что на проезжей части. А пропустить ужточно обязан.В укрПДД нет понятия самоката. Он ближе к тротуару, чем к проезжей части. т.е. по тротуаре ездить не запрещено, а на проезжей части в случае ДТП могут попробовать доказать, что это не ТС и не должно находится на проезжей части.