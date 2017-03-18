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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8321832283238324

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:37

  kingkongovets написав:4 барабашов
леся, начало 60х, брусчаточка)
Зображення

Судя по 9ти этажкам скорее конец 60х, ну там 66-67 г.г.?
А с чего вдруг решили мне этот раритет выставить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:46

  kingkongovets написав:
L написав:Щодо описаної ситуації - формально (по закону) правий Ромасик, а по суті - якщо так реалізовувати свою перевагу на проїзд, то легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.


100%
а вы еще учтите, шо наш юный друг ехал на электросамокате, которого гораздо сложнее выкупить, чем лисапедиста

не надо тут ляля. Я на самокате только от метро к офису езжу и иногда ночью от метро домой. И тот еплан меня прекрасно видел. Обычно канеш в такой ситуации пешеходы прикрывают, и всякое кое как останавливается, но тут я уже доезжал после пешеходов. И ч не такой дурак, как ккц себе представляет, чтобы ехать без тормозов, но и епланов разных, не знающих пдр тоже пропускать не собираюсь. Стали посреди дороги и пистели друг на друга :D
И еще раз для писикота и остальных: п.16.2 гвоорит о перекрестке, а не о проезжей части. Так что все я там правильно сделал.
А кстати на счет самокатов - я вот подумал он самый безопасный (в сравнии с великом или моноклесом) с точки зрения катапультироваться - в любой непонятной ситуации броаешь самокат под машину, а сам спрыгиваешь. Там все арендное и застрахованное. На велике/моно/гироск так не получится. А правоту потом можно доказывать в ВС. Так что учитесь дедули :lol:
L написав:...легко можна опинитися під колесами авто, яке повертає, тому що велосипедиста, який жене по велодорожці не скидаючи швидкості, інколи вдається побачити в останній момент.
по такой логике он не увидит даже велосипедиста, что подобрался в нему сзади по велодорожке, что на проезжей части. А пропустить ужточно обязан.
  Vlad442 написав:Лень читать ПДД, но из того, что помню, самокатам нельзя ездить по велодорожке. Это не пешеход, так как 2 колеса, и не велосипедист.

В укрПДД нет понятия самоката. Он ближе к тротуару, чем к проезжей части. т.е. по тротуаре ездить не запрещено, а на проезжей части в случае ДТП могут попробовать доказать, что это не ТС и не должно находится на проезжей части.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 15 сер, 2021 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:49

  UA написав:Нормальный ТН воздух -вода на дом 100-130 метров стоит от 7куе без монтажа.
Всё что дешевле - это наебаловка как Купер энд хантер в кодиционерах :mrgreen:


за 7 куе можно вода-вода поставить. китайский спиральник около 1,5-2куе, плюс доставка
некоторые и в энергосберегающие стеклопакеты не верят, так чо теперь. я в стройке много раз сталкивался с тем, что народ очень с недоверием относится к чему то новому и непонятному.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 15 сер, 2021 19:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:4 барабашов
леся, начало 60х, брусчаточка)
Зображення

Судя по 9ти этажкам скорее конец 60х, ну там 66-67 г.г.?
А с чего вдруг решили мне этот раритет выставить?
мне казалось вам нравится эта локация, я сам не видел еще фотки с брусчаткой на леси, выбачаюсь шо потурбував)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:54

  kingkongovets написав:https://youtu.be/T0Cp2yEbkVo
когда эта тема поднялась, месяц назад, видел внизу возле воды гору (как сеновал) гниющих водослей. Так они по ходу и сгнили. Лично я ни разу не видел эту машинку. И цветущей воде она наверное не поможет
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:02

На 8 этаже справа аккуратный стильный балкон с отштукатуренным фасадом стены на Березняках, о котором говорил. Извиняюсь, если фото большое.Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:11

  Ромасик написав:не надо тут ляля. Я на самокате только от метро к офису езжу и иногда ночью от метро домой. И тот еплан меня прекрасно видел. Обычно канеш в такой ситуации пешеходы прикрывают, и всякое кое как останавливается, но тут я уже доезжал после пешеходов. И ч не такой дурак, как ккц себе представляет, чтобы ехать без тормозов, но и епланов разных, не знающих пдр тоже пропускать не собираюсь. Стали посреди дороги и пистели друг на друга :D
И еще раз для писикота и остальных: п.16.2 гвоорит о перекрестке, а не о проезжей части. Так что все я там правильно сделал.
А кстати на счет самокатов - я вот подумал он самый безопасный (в сравнии с великом или моноклесом) с точки зрения катапультироваться - в любой непонятной ситуации броаешь самокат под машину, а сам спрыгиваешь. Там все арендное и застрахованное. На велике/моно/гироск так не получится. А правоту потом можно доказывать в ВС. Так что учитесь дедули :lol:

Исходя из здравого смысла - переходить надо пешком, иначе рано или поздно задавят. Водитель просто не успевает реагировать на внезапно появляющуюся преграду в виде самокатчика/велосипедиста(автомобилю же не запрещено движение, когда при повороте направо нет помехи в виде пешехода/велосипедиста/самокатчика).И тут он внезапно появляется!! Я уже сам парочку таких чуть не задавил.
Надо чтоб задавило в Киеве пару десятков и каждый случай максимально осветить в прессе и на ТВ.
Может так дойдет до дебилов, что ПЕРЕХОДИТЬ НАДО ПЕШКОМ, ведя в руках свой самокат/велосипед.
ЗЫ - с недавних пор снова в багажник вернулась бита(уже лет 20 ее там не было). Если какая-то падла мне в бок заедет, то я этой битой раскромсаю его самокат/велосипед
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:49

  Damien написав:Исходя из здравого смысла - переходить надо пешком, иначе рано или поздно задавят.
переходить (пешеходный переход?) надо пешком, а двигаться по велодорожке нужно на велосипеде. Может машину на перекрестке руками толкать, если боитесь кого-то сбить?
  Damien написав:Водитель просто не успевает реагировать на внезапно появляющуюся преграду в виде самокатчика/велосипедиста(автомобилю же не запрещено движение, когда при повороте направо нет помехи в виде пешехода/велосипедиста/самокатчика).
Вот тут интеерсный казус - велосипедист, двигаясь по велодорожке (которая 1 полоса) не обязан давать приоритет автомобилю, который поворачивает вправо получается со второго ряда, и не обязан сбрасывать скорость. По этому все риски на автомобилисте.
  Damien написав:И тут он внезапно появляется!! Я уже сам парочку таких чуть не задавил.
Надо чтоб задавило в Киеве пару десятков и каждый случай максимально осветить в прессе и на ТВ.
Может так дойдет до дебилов, что ПЕРЕХОДИТЬ НАДО ПЕШКОМ, ведя в руках свой самокат/велосипед.
так в чем проблема? давите. Вы места уже знаете
  Damien написав:ЗЫ - с недавних пор снова в багажник вернулась бита(уже лет 20 ее там не было). Если какая-то падла мне в бок заедет, то я этой битой раскромсаю его самокат/велосипед
в чем прелесть прокатного транспорта - что арендатору абсолютно нас*ать, как будут сношать трансопрт. :mrgreen: я же говорю - самокат под машину - а сам убегаешь))
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 15 сер, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:51

  trololo написав:
  UA написав:Нормальный ТН воздух -вода на дом 100-130 метров стоит от 7куе без монтажа.
Всё что дешевле - это наебаловка как Купер энд хантер в кодиционерах :mrgreen:


за 7 куе можно вода-вода поставить. китайский спиральник около 1,5-2куе, плюс доставка
некоторые и в энергосберегающие стеклопакеты не верят, так чо теперь. я в стройке много раз сталкивался с тем, что народ очень с недоверием относится к чему то новому и непонятному.

ТН Вода - вода сильно зависит от качества устройства скважин.
У многих начинает течь теплоноситель. Скважину отключают, потом сверлят новую...
Воздух- вода всё снаружи и фактор рукожопости монтажников меньше.
Народ не любит маркетологов и во всём новом видит их разводняки.

Нормальные энергоэффективные стеклопакеты у нас делает Бусел и ещё несколько контор.
Остальное жопорукое наебалово.
UA
 
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