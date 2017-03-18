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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 21:38
Унуноктий, радуют такие запросы без указания цены
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Ромасик
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Додано: Нед 15 сер, 2021 21:42
Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
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На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
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airmax78
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Додано: Нед 15 сер, 2021 22:23
Vlad442 написав: Успіх написав:
Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р!
Так що підприємництво - у мене в крові!
Вот это смешно пошутили.
А я завжди кажу - звертайте увагу на мої смайлики, які я ставлю всюди
п.с.
Але, по крайній мірі - я не отримував жодної квартири в спадщину, як от до прикладу, більшість форумчан цієї гілки!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 15 сер, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Успіх
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Додано: Нед 15 сер, 2021 22:28
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
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На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся
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Унуноктий
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Додано: Нед 15 сер, 2021 22:32
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
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На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся
Зато у Трибеки нет счастья в браке. Колбаску он так и не смог простить.
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airmax78
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