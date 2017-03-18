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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8322832383248325

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:38

Унуноктий, радуют такие запросы без указания цены
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:42

  Унуноктий написав:Будни чатика Оранж ситт
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На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:23

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р! :D
Так що підприємництво - у мене в крові! :D

Вот это смешно пошутили.

А я завжди кажу - звертайте увагу на мої смайлики, які я ставлю всюди :D


п.с.
Але, по крайній мірі - я не отримував жодної квартири в спадщину, як от до прикладу, більшість форумчан цієї гілки! :wink: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 15 сер, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:28

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Будни чатика Оранж ситт
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На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.

а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:32

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Будни чатика Оранж ситт
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.

а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся

Зато у Трибеки нет счастья в браке. Колбаску он так и не смог простить.
airmax78
 
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  #<1 ... 8322832383248325
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