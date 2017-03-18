|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 21:38
Унуноктий, радуют такие запросы без указания цены
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2571
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 21:42
Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39408
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4812 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:23
Vlad442 написав: Успіх написав:
Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р!
Так що підприємництво - у мене в крові!
Вот это смешно пошутили.
А я завжди кажу - звертайте увагу на мої смайлики, які я ставлю всюди
п.с.
Але, по крайній мірі - я не отримував жодної квартири в спадщину, як от до прикладу, більшість форумчан цієї гілки!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 15 сер, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1338
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:28
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21571
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:32
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
На второй год парапланирования пришёл праздник и на улицу инвесторов Оранжа.
а помнишь как мі ржали с Трибеки когда она говорила что е' квартирі в ЖК Вонючка утроятся
Зато у Трибеки нет счастья в браке. Колбаску он так и не смог простить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39408
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4812 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:07
Ромасик написав:
Вот тут интеерсный казус - велосипедист, двигаясь по велодорожке (которая 1 полоса) не обязан давать приоритет автомобилю, который поворачивает вправо получается со второго ряда, и не обязан сбрасывать скорость. По этому все риски на автомобилисте
.
Умирать на асфальте с раздавленной колесом башкой будет не автомобилист. Так что вопрос спорный "чьи риски"
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:10
Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Я тоже готов купить. 10 куе даю. Но только в первой очереди
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:28
Damien написав:
Надо чтоб задавило в Киеве пару десятков и каждый случай максимально осветить в прессе и на ТВ.
Может так дойдет до дебилов, что ПЕРЕХОДИТЬ НАДО ПЕШКОМ, ведя в руках свой самокат/велосипед.
ЗЫ - с недавних пор снова в багажник вернулась бита(уже лет 20 ее там не было). Если какая-то падла мне в бок заедет, то я этой битой раскромсаю его самокат/велосипед
Поддерживаю
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1756
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:46
Успіх написав: Vlad442 написав: Успіх написав:
Це все, звичайно, весело....але!
Але тоді б я не придбав би ДВІ квартири в новобуді за 10р!
Так що підприємництво - у мене в крові!
Вот это смешно пошутили.
А я завжди кажу - звертайте увагу на мої смайлики, які я ставлю всюди
п.с.
Але, по крайній мірі - я не отримував жодної квартири в спадщину, як от до прикладу, більшість форумчан цієї гілки!
Если обращать внимание на детские смайлики и выкидывать текст перед ними и ссылки на читочников ютьюберов (хорошо хоть вы наконец переросли многоточия), то что останется? Думай, действуй, богатей?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:52
Ромасик написав:
.
Vlad442 написав:
Лень читать ПДД, но из того, что помню, самокатам нельзя ездить по велодорожке. Это не пешеход, так как 2 колеса, и не велосипедист.
В укрПДД нет понятия самоката. Он ближе к тротуару, чем к проезжей части. т.е. по тротуаре ездить не запрещено, а на проезжей части в случае ДТП могут попробовать доказать, что это не ТС и не должно находится на проезжей части.
Вот именно. Самокат на велодорожке так же незаконен, как и гужевая повозка. Велодожка только для велосипедов и пешеходов, при определённых условиях.
Если бы водитель маршрутки знал ПДД у вас бы был другой диалог.
Кстати, понятие самоката в ПДД есть. Немеханическое транспортное средство. Вы должны иметь права как на скутер. Почитайте профильные форумы. Сразу скажу, предвидя обвинения, что это все теория, все ездят и так.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21252
|3813316
|
|
|510
|266388
|
|
|20
|48805
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|