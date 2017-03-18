RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8323832483258326

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 05:08

Бетон уже всё?

Тесла уже не та? :mrgreen: Моноколесо вместо S-класс? :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4192
З нами з: 22.12.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 05:40

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?

Да, но ещё по переуступке.


в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304

34664%16304 = 212%

212.61%/4 года = 53% годовых.

Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4192
З нами з: 22.12.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8323832483258326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2124, 2125, 2126
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21252 3813580
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 18:02
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48807
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.