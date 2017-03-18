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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 05:08
Бетон уже всё?
Тесла уже не та?
Моноколесо вместо S-класс?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 05:40
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?
Да, но ещё по переуступке.
в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304
34664%16304 = 212%
212.61%/4 года = 53% годовых.Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
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proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4192
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
2
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