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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 05:40
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?
Да, но ещё по переуступке.
в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304
34664%16304 = 212%
212.61%/4 года = 53% годовых.Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
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proftpd66
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:40
proftpd66 написав:
в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304
34664%16304 = 212%
212.61%/4 года = 53% годовых.Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
садитесь, кол
влошив 18360
вы типазаработали 16304
это 16304/18360=88,80%
если щитать это за 4 года, то порядка 22% чистыми годовых
..... осталось прикинуть, шо стоили те 18360 в 18м году и шо стоят эти 34664 в конце 21го
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Amethyst
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:44
Amethyst написав: proftpd66 написав:
в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304
34664%16304 = 212%
212.61%/4 года = 53% годовых.Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
садитесь, кол
влошив 18360
вы типазаработали 16304
это 16304/18360=88,80%
если щитать это за 4 года, то порядка 22% чистыми годовых
..... осталось прикинуть, шо стоили те 18360 в 18м году и шо стоят эти 34664 в конце 21го
Ошибся, но я дал оптимизм чтобы вместо моноколеса взять теслу
Написали 2.6к$ за метр
если вместо 34к грн, сейчас посчитать 55к-65к грн
в два раза больше, получается около 40%+.
Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
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proftpd66
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:10
proftpd66 написав:
Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?
пс. на моменте можно словить 2008 год)
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:26
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:44
sergikkc007 написав: proftpd66 написав:
Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?
пс. на моменте можно словить 2008 год)
смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:57
rjkz написав: sergikkc007 написав: proftpd66 написав:
Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?
пс. на моменте можно словить 2008 год)
смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с)
Мой этот знакомый ЖК Афтограф на Даринице не прадал по 170к$.
Надо увидеть, реально, кто купил Метрополис по 65к грн или тот же ЖК Афтограф.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:24
sergikkc007 написав: proftpd66 написав:
Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?
пс. на моменте можно словить 2008 год)
поки що тре ростішкам пережити черговий тиждень болю, з чим і вітаю
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:36
авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:41
rjkz написав:
смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с)
скиньте ссылку плз
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