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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8321832283238324>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 05:40

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Метрополис: 2150 за метр. И это не в однушке. Парапланируем дальше.
в готовом?

Да, но ещё по переуступке.


в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304

34664%16304 = 212%

212.61%/4 года = 53% годовых.

Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:40

  proftpd66 написав:в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304

34664%16304 = 212%

212.61%/4 года = 53% годовых.

Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?

садитесь, кол :mrgreen:
влошив 18360
вы типазаработали 16304
это 16304/18360=88,80%
если щитать это за 4 года, то порядка 22% чистыми годовых
..... осталось прикинуть, шо стоили те 18360 в 18м году и шо стоят эти 34664 в конце 21го
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:44

  Amethyst написав:
  proftpd66 написав:в 2018/01 - 18360
34664-18360=16304

34664%16304 = 212%

212.61%/4 года = 53% годовых.

Как проверить, кто РЕАЛЬНО из новых покупателей берет по 34664-60000?

садитесь, кол :mrgreen:
влошив 18360
вы типазаработали 16304
это 16304/18360=88,80%
если щитать это за 4 года, то порядка 22% чистыми годовых
..... осталось прикинуть, шо стоили те 18360 в 18м году и шо стоят эти 34664 в конце 21го


Ошибся, но я дал оптимизм чтобы вместо моноколеса взять теслу :)

Написали 2.6к$ за метр

если вместо 34к грн, сейчас посчитать 55к-65к грн

в два раза больше, получается около 40%+.

Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:10

  proftpd66 написав:Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?

а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?

пс. на моменте можно словить 2008 год)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

последняя возможность для сержика

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 994554537/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:44

  sergikkc007 написав:
  proftpd66 написав:Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?

а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?

пс. на моменте можно словить 2008 год)


смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:57

  rjkz написав:
  sergikkc007 написав:
  proftpd66 написав:Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?

а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?

пс. на моменте можно словить 2008 год)


смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с) :mrgreen:


Мой этот знакомый ЖК Афтограф на Даринице не прадал по 170к$.
Надо увидеть, реально, кто купил Метрополис по 65к грн или тот же ЖК Афтограф.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:24

  sergikkc007 написав:
  proftpd66 написав:Другой вопрос: кто купит по цене 60к грн?
Один партнер купил ЖК Афтограф на метро Дарница, сделал ремонт и продает по 170к$. Вопрос кто купит по такой цене...?

а если еще осенью нас накроет очередная волна короны?

пс. на моменте можно словить 2008 год)

поки що тре ростішкам пережити черговий тиждень болю, з чим і вітаю
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:36

  kingkongovets написав:последняя возможность для сержика

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 994554537/

авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:41

  rjkz написав:
смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с) :mrgreen:

скиньте ссылку плз
vitaliian
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