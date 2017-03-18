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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8321832283238324

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:45

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:последняя возможность для сержика

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 994554537/

авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?

не понятна ціна, 51К чи скільки?
квартира убита - це ще слабо сказано.
В ремонт тре вкласти не менше 30куе.
і це техповерх?
Всього за 54750 ви отримуєте просторий світлий міст для реалізації свого дизайнерського потенціалу та інженерного таланту до будівлі горищного поверху.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denik написав:Новые дома позволяют экономить на отоплении. В т.ч. тз-за минимизации углеродного налога в будущем.

господа, как только вы начинаете потреблять меньше газа, так сразу на него повышается цена. Продавцы газа хотят кушать всё больше и больше, стоимсть аппетита пересчитывается на уменьшившийся объём потребления.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:03

  Унуноктий написав:Будни чатика Оранж ситтЗображення

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это шанс избавиться от прелести
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