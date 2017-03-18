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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:45
Serg-ik написав:
авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?
не понятна ціна, 51К чи скільки?
квартира убита - це ще слабо сказано.
В ремонт тре вкласти не менше 30куе.
і це техповерх?Всього за 54750 ви отримуєте просторий світлий міст для реалізації свого дизайнерського потенціалу та інженерного таланту до будівлі горищного поверху.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:56
Denik написав:
Новые дома позволяют экономить на отоплении. В т.ч. тз-за минимизации углеродного налога в будущем.
господа, как только вы начинаете потреблять меньше газа, так сразу на него повышается цена. Продавцы газа хотят кушать всё больше и больше, стоимсть аппетита пересчитывается на уменьшившийся объём потребления.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:03
Унуноктий написав:
Будни чатика Оранж ситт
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это шанс избавиться от прелести
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