Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить.
Согласен, такой цветок в таком навозе. Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ. Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой. Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+. Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир. На 10-м этаже продаётся пространство под хостел. Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом.
Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё. Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей. О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?
канешна авнище но это все, шо вы сегодня можете себе позволить, шо хоть как то отвечает вашим требованиям а завтра это будет треха на первом этаже хруща на борщаге а послезавтра однуха
а після-після завтра смарт-цоколь в іпенях іпенів, а ще трохи папізже собача будка на паркінгу десь в Ірпені
Faceless написав:За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес
шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго
"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет
airmax78 написав:[ Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
Що пощастило в Кийові взагалі, і взагалі жити
зі. Якщо б у мене була потреба в нерухомість у Кийові наразі, навіть не знаю, що робив би, враховуючи, що куе є...
Дуже багато аналогій з 07-08 роками, потім весь час ціни тільки падали - до 2017 року... = 10 років практично... А Штати весь цей час друкували і друкували...
ззі. так що не все так очевидно-невіроятно ))) зі стабільністю цін на КРНЖ
Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.
Другие варианты трудно постигнуть своим умом? Вы не угадали. Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов. Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?
Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.
Другие варианты трудно постигнуть своим умом? Вы не угадали. Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов. Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?
про другие варианты будете думать когда вам аренду поднимут а не смотреть на бюджет может лишь безденежный фантазер
kingkongovets Это не ответ. Если выбирать между спокойно спать по ночам или "крутиться с боку на бок над круглосуточной дорогой" я выберу первый вариант, можно даже в другом городе. Вы считаете это хорошим местом для своего проживания?