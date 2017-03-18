Додано: Пон 16 сер, 2021 10:33

Serg-ik написав: airmax78 написав: Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить. Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить.

Согласен, такой цветок в таком навозе.

Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ.

Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой.

Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+.

Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир.

На 10-м этаже продаётся пространство под хостел.

Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом. Согласен, такой цветок в таком навозе.Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ.Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой.Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+.Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир.На 10-м этаже продаётся пространство под хостел.Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом.

Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.