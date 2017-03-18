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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 832383248325832683278328>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:29

  Faceless написав:За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес


шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:33

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить.

Согласен, такой цветок в таком навозе.
Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ.
Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой.
Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+.
Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир.
На 10-м этаже продаётся пространство под хостел.
Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом.

Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:36

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:последняя возможность для сержика

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 994554537/

авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?


канешна авнище
но это все, шо вы сегодня можете себе позволить, шо хоть как то отвечает вашим требованиям
а завтра это будет треха на первом этаже хруща на борщаге
а послезавтра однуха

а після-після завтра смарт-цоколь в іпенях іпенів, а ще трохи папізже собача будка на паркінгу десь в Ірпені
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:36

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес


шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго

"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).

Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:40

  airmax78 написав:[
Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.

Що пощастило в Кийові взагалі, і взагалі жити :mrgreen:

зі. Якщо б у мене була потреба в нерухомість у Кийові наразі, навіть не знаю, що робив би, враховуючи, що куе є...

Дуже багато аналогій з 07-08 роками, потім весь час ціни тільки падали - до 2017 року... = 10 років практично...
А Штати весь цей час друкували і друкували...

ззі. так що не все так очевидно-невіроятно ))) зі стабільністю цін на КРНЖ :!:
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а після-після завтра смарт-цоколь в іпенях іпенів, а ще трохи папізже собача будка на паркінгу десь в Ірпені
самый дешевый дом 3500 грн https://www.olx.ua/d/obyavlenie/domik-d ... bserved_ad
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.

Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:10

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.

Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?


про другие варианты будете думать когда вам аренду поднимут
а не смотреть на бюджет может лишь безденежный фантазер
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:17

kingkongovets
Это не ответ.
Если выбирать между спокойно спать по ночам или "крутиться с боку на бок над круглосуточной дорогой" я выберу первый вариант, можно даже в другом городе.
Вы считаете это хорошим местом для своего проживания?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:про другие варианты будете думать когда вам аренду поднимут

Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут
Serg-ik
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