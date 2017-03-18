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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:20

  Serg-ik написав:kingkongovets
Это не ответ.
Если выбирать между спокойно спать по ночам или "крутиться с боку на бок над круглосуточной дорогой" я выберу первый вариант, можно даже в другом городе.
Вы считаете это хорошим местом для своего проживания?


я считаю шо надо протягивать ножки по одежке и занимать места согласно купленным билетам
ничего вы никогда не купите, сержик
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:21

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.

Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?

Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").
Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:31

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.

Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?

Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:34

Прогнозы натахи-биты

Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:35

  airmax78 написав:Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.

Давно вам орденов петросяна не выдавали.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.

А киньте ссылку, аж интересно посмотреть на этих буйных сумасшедших
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:36

  Faceless написав:Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").
Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.

Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.
Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.
Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:37

  vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.

все кто в бетоне станут долларовыми миллионерами
это уже не оспоримый факт
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка.

Согласен. КРЖН может крякнуться в любой момент.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38

Бодро новий тиждень болі стартував.

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