Додано: Пон 16 сер, 2021 11:21

Serg-ik написав: Faceless написав: Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.

Другие варианты трудно постигнуть своим умом?

Вы не угадали.

Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.

Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания? Другие варианты трудно постигнуть своим умом?Вы не угадали.Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?

Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.