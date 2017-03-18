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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:20
Serg-ik написав:kingkongovets
Это не ответ.
Если выбирать между спокойно спать по ночам или "крутиться с боку на бок над круглосуточной дорогой" я выберу первый вариант, можно даже в другом городе.
Вы считаете это хорошим местом для своего проживания?
я считаю шо надо протягивать ножки по одежке и занимать места согласно купленным билетам
ничего вы никогда не купите, сержик
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:21
Serg-ik написав: Faceless написав:
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.
Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?
Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").
Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:31
Serg-ik написав: Faceless написав:
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает.
Другие варианты трудно постигнуть своим умом?
Вы не угадали.
Купить настолько компромиссный вариант -это глупо. В нём больше минусов, чем плюсов.
Прохожий, Конговец, Эйрмакс, Фейслесс и прочие диферамбщики киевскому бетону, не смотрим на бюджет, смотрим на место и содержание: кто из Вас считает, что Уно Сити Хауз-это хорошее место для СВОЕГО проживания?
Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:34
Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:35
airmax78 написав:
Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.
Давно вам орденов петросяна не выдавали.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:35
vladimir07 написав:
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
А киньте ссылку, аж интересно посмотреть на этих буйных сумасшедших
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:36
Faceless написав:
Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").
Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований
и пр.
Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.
Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги
или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.
Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:37
vladimir07 написав:
Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
все кто в бетоне станут долларовыми миллионерами
это уже не оспоримый факт
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:37
Faceless написав:
Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка.
Согласен. КРЖН может крякнуться в любой момент.
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Serg-ik
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38
Бодро новий тиждень болі стартував.
Скоро!
Зи. Таки ДІМ красавчики. За місяць 2 рази ціни підняли.
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