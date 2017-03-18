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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8325832683278328>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:39

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка.

Согласен. КРЖН может крякнуться в любой момент.

И вы думаете, это вам упростит жилищный вопрос?
Интересно, много ли людей решило жилищный вопрос именно благодаря обвалу в 2008 или в 2015.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:39

  kyk написав:
  airmax78 написав:Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.

Давно вам орденов петросяна не выдавали.

Каких петросянов? Треха (единственный стояк в доме) которую я сильно предлагал посмотреть Сержу, окнами двух спален выходит во двор, и двумя окнами - на боковую часть дома (с шикарным видом на парк, Кирилловскую церковь и Бизнес-инкубатор Профа). Берем высокий этаж и Телиги нас сильно беспокоить не будет ни шумом ни газами.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 16 сер, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:40

  Первый написав:Бодро новий тиждень болі стартував.

Скоро!
Зи. Таки ДІМ красавчики. За місяць 2 рази ціни підняли.

на что подняли? сколько было и сколько стало?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:43

  Олежан написав:
  Первый написав:Бодро новий тиждень болі стартував.

Скоро!
Зи. Таки ДІМ красавчики. За місяць 2 рази ціни підняли.

на что подняли? сколько было и сколько стало?


На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:44

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка.

Согласен. КРЖН может крякнуться в любой момент.

Вы ждете этого момента?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...

Женщины никогда не спят спокойно. Вы тому пример: только купили однушку, сразу вложились во вторую квартиру
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно умудрившись каким-то чудом засунуть это в 86 кв. м:
Зображення
И что толку?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 16 сер, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:46

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...

Женщины никогда не спят спокойно. Вы тому пример: только купили однушку, сразу вложились во вторую квартиру

Имхо, разумно, особенно по сравнению с "проедать который год матрас в аренде"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:47

  Первый написав:На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)

"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:48

  vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.

Вот прямое предложение без агентских в Эврика за 71.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sobs ... bserved_ad
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