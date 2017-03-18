Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я считаю. Я бы с удовольствием жил в Уно.
Давно вам орденов петросяна не выдавали.
Каких петросянов? Треха (единственный стояк в доме) которую я сильно предлагал посмотреть Сержу, окнами двух спален выходит во двор, и двумя окнами - на боковую часть дома (с шикарным видом на парк, Кирилловскую церковь и Бизнес-инкубатор Профа). Берем высокий этаж и Телиги нас сильно беспокоить не будет ни шумом ни газами.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 16 сер, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению. Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе. Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года. Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.