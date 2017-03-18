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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:50
И самое главное: эти трешки были там в продаже чуть ли не до сентября 2020. И к ним давали машиноместо, которое там можно будет сдавать за совершенно дурные деньги.
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airmax78
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:51
Serg-ik
Серж не слушай их, я сдам бесплатно на ЛУ. Возле Печерской
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proftpd66
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:52
proftpd66 написав:Serg-ik
Серж не слушай их, я сдам бесплатно на ЛУ. Возле Печерской
Что сдашь? Мазок? Это правильно - проверяться надо. Ты в группе риска.
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airmax78
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:54
airmax78 написав: Первый написав:
На а136
Додали до дол ціни по 5%
Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)
"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий
Буде дорожчати. Думаю верхні поверхи (вище 25 го) на момент здачі під 4 куе за квадрат.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:57
airmax78 написав: Первый написав:
На а136
Додали до дол ціни по 5%
Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)
"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий
в конечном итоге цена будет 6к
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Олежан
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