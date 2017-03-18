Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)
"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий
Буде дорожчати. Думаю верхні поверхи (вище 25 го) на момент здачі під 4 куе за квадрат.
Рост на 300% за период строительства - это всего-лишь плата за риск и стоимость денег во времени. Будем сравнивать готовое А136 в 2023 году с готовым А136 в 2025 году. А до тех пор делать выводы, что А136 куда-то там вырос - рано.
vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению. Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе. Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года. Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
все кто в бетоне станут долларовыми миллионерами это уже не оспоримый факт