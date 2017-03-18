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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83268327832883298330>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И самое главное: эти трешки были там в продаже чуть ли не до сентября 2020. И к ним давали машиноместо, которое там можно будет сдавать за совершенно дурные деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:51

Serg-ik

Серж не слушай их, я сдам бесплатно на ЛУ. Возле Печерской :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:52

  proftpd66 написав:Serg-ik

Серж не слушай их, я сдам бесплатно на ЛУ. Возле Печерской :)

Что сдашь? Мазок? Это правильно - проверяться надо. Ты в группе риска.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:54

  airmax78 написав:
  Первый написав:На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)

"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий

Буде дорожчати. Думаю верхні поверхи (вище 25 го) на момент здачі під 4 куе за квадрат.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:57

  airmax78 написав:
  Первый написав:На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)

"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий

в конечном итоге цена будет 6к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:09

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)

"Это рост по мере готовности"(с) Не настоящий

Буде дорожчати. Думаю верхні поверхи (вище 25 го) на момент здачі під 4 куе за квадрат.

Рост на 300% за период строительства - это всего-лишь плата за риск и стоимость денег во времени. Будем сравнивать готовое А136 в 2023 году с готовым А136 в 2025 году. А до тех пор делать выводы, что А136 куда-то там вырос - рано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?


Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:16

  Faceless написав:
  vladimir07 написав:Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.

А киньте ссылку, аж интересно посмотреть на этих буйных сумасшедших


Вот, от собственника, 74куе за 36 м2.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-k ... 701dd86cf6
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:18

  Олежан написав:
  vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению.
Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе.
Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.
Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.

все кто в бетоне станут долларовыми миллионерами
это уже не оспоримый факт

і я
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Олежан написав:
  Первый написав:Бодро новий тиждень болі стартував.

Скоро!
Зи. Таки ДІМ красавчики. За місяць 2 рази ціни підняли.

на что подняли? сколько было и сколько стало?


На а136
Додали до дол ціни по 5%

Зробили акцію бери з розтермінуванням на 36 місяців, без фікса в дол. І залишок підвищують:-)
там вроде уже фрагмент фасада повесили, или мне в зеркало показалось?
kingkongovets
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