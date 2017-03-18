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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8327832883298330>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:21

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?


Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью

Сделайте гарберобную из меньшего санузла
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:23

  vladimir07 написав:
  Faceless написав:
  vladimir07 написав:Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.

А киньте ссылку, аж интересно посмотреть на этих буйных сумасшедших


Вот, от собственника, 74куе за 36 м2.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-k ... 701dd86cf6

Продавца впору лечить электричеством уже только за такой ремонт. Ценник - признак ухудшения состояния пациента, нужно изолировать от общества
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?


Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью

:cry:
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:28

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
ДумайтЕ (с) :mrgreen:

скиньте ссылку плз


ЛС
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:29

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...

Женщины никогда не спят спокойно. Вы тому пример: только купили однушку, сразу вложились во вторую квартиру

А надо было делать ЧТО? Сидеть на матрасе и смотреть, как он усыхает? Проесть/прогулять деньги?
З.Ы. После покупки своего жилья спится гораааздо спокойнее.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:38

  Natt написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...

Женщины никогда не спят спокойно. Вы тому пример: только купили однушку, сразу вложились во вторую квартиру

А надо было делать ЧТО? Сидеть на матрасе и смотреть, как он усыхает? Проесть/прогулять деньги?
З.Ы. После покупки своего жилья спится гораааздо спокойнее.

для чого спиватися?
це успішний Успіх збирається покинути свою вовчицю з вовченятами і йти рибалити в своє задоволення
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:42

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё.
Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей.
О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?


канешна авнище
но это все, шо вы сегодня можете себе позволить, шо хоть как то отвечает вашим требованиям
а завтра это будет треха на первом этаже хруща на борщаге
а послезавтра однуха

За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес, рядом со школой и всем привычным, и судя по всем признакам, этот вариант Сержика устраивает больше других. Потому мы все зря стараемся, Сержик уже нашел свое счастье


Навеное не ЗА 50 куе, а ИМЕЯ 50 куе.
Может он и правильно делает. Ему-же квартира для жизни нужна, а не для понтов.
Строить не перестают, время есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:45

  Frant написав:
  rjkz написав:
  sergikkc007 написав:смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает.
(с) :mrgreen:

Думаєте, він продає нерухомість на піку цін???
Далі спад, і знову в Києві квартири біля метро по 30 000 , ще й з ремонтом???


Сложилось такое впечатление.

Одно точно можно сказать - сейчас явно не дно. :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:47

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить.

Согласен, такой цветок в таком навозе.
Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ.
Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой.
Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+.
Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир.
На 10-м этаже продаётся пространство под хостел.
Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом.

Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.


иными словами
"беридуразавтранебудет" (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще немного русановской красоты

https://www.facebook.com/groups/1835386 ... 902998594/
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