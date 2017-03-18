Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает. ДумайтЕ (с)
Serg-ik написав:авнище. Это даже не социальное, это антисоциальное жильё. Поворот с Телиги на Ольжича. Светофор. Тормоза сначала скрипят, потом гудят стартующие движки. В доме АТБ. Алкоголем тарятся до 23-00, а потом до 2 часов ночи пьют и орут. Летом байкеры летают без глушителей. О какой цене хруща можно говорить, если со всех интернет-ресурсов говорят об их износе и необходимости сноса?
канешна авнище но это все, шо вы сегодня можете себе позволить, шо хоть как то отвечает вашим требованиям а завтра это будет треха на первом этаже хруща на борщаге а послезавтра однуха
За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес, рядом со школой и всем привычным, и судя по всем признакам, этот вариант Сержика устраивает больше других. Потому мы все зря стараемся, Сержик уже нашел свое счастье
Навеное не ЗА 50 куе, а ИМЕЯ 50 куе. Может он и правильно делает. Ему-же квартира для жизни нужна, а не для понтов. Строить не перестают, время есть.
sergikkc007 написав:смотрю одного блогера ро недвиге из Флориды, последние видео об инфляции доллара, вертолетных деньгах и безумстве на рынке - люди сбрасывают дешевеющий бакс. Данные "госстата" и графики тоже выложил. Думал сюда запостить, но как подумал, что набросятся на зРадио... И после этого в следующем видео - продает 5 своих домов, включая тот, в котором живет и работает. (с)
Думаєте, він продає нерухомість на піку цін??? Далі спад, і знову в Києві квартири біля метро по 30 000 , ще й з ремонтом???
airmax78 написав:Серж, Вы видели какой кросавчег получился Уно Сити Хаос? Что снаружи, что внутри. Конфета. И это ж па 840 баксов за метр было... Так грустно, что хочется курить.
Согласен, такой цветок в таком навозе. Перед домом остановиться нельзя-полоса ОТ. Перед домом установлен крест, напоминающий, что здесь были расстреляны люди во время второй мировой. Дом планировался на 84 квартиры, но получилось 260+. Двора у дома нет. У дома даже авто негде поставить. Остановиться на авто даже с внутренней стороны-проблема. Паркоместа мы уже обсудили-10% от кол-ва квартир. На 10-м этаже продаётся пространство под хостел. Телиги-как проспект Победы, шумит круглосуточно. Байкеры летом.
Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.