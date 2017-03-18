Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес
шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго
"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет
Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь. Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г. А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
rjkz написав:Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь. Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г. А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
я всё же сторонник апгрейда, бери на что хватает и собирай на следующую. Да за 15 лет будет 2-3 переезда, зато не надо платить аренду. Возьмём минимальную ренту 200уе что за 15 лет составит 36куе сэкономленных денег, ровно на один апгрейд.
kingkongovets написав: шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго
"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет
Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь. Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г. А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
Да, но и с 2007 по 2021 за почти 14 лет аренды отдали немало "непонятно на что".
«Хрущевки», построенные из тонкостенных панелей, рассчитаны на 40—50 лет службы. Последние воздвигались с 1959 по 1967 год. Как считают специалисты, при нормальной эксплуатации «хрущевки» простоят еще 15—20 лет. Исследования показали, что панели хрущевок имеют прочность, в полтора раза превышающую проектную.
Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен. Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.