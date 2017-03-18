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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8328832983308331>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:55

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
  Faceless написав:За 50куе можно еще долго снимать замечательную трешку за 10кгрн в мес


шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго

"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).

Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет


Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь.
Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г.
А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:15

  kingkongovets написав:еще немного русановской красоты

https://www.facebook.com/groups/1835386 ... 902998594/

что вы хотите от стоячей воды и жары все лето
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Сделайте гарберобную из меньшего санузла

это противоречит наставлениям Эйра" два санузла маст хэв"
годный вариант в сравнении с Ольжича 4?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... cdda2e252f
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:39

  Faceless написав:Продавца впору лечить электричеством уже только за такой ремонт. Ценник - признак ухудшения состояния пациента, нужно изолировать от общества


Почему такую категоричную оценку даете ?
А я допускаю, что купят. Например, приедет дитя фермера учиться, походят посмотрят, ну а шо робыть, таки цины зараз. И ... купят.)
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь.
Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г.
А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
я всё же сторонник апгрейда, бери на что хватает и собирай на следующую. Да за 15 лет будет 2-3 переезда, зато не надо платить аренду. Возьмём минимальную ренту 200уе что за 15 лет составит 36куе сэкономленных денег, ровно на один апгрейд.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:еще немного русановской красоты

https://www.facebook.com/groups/1835386 ... 902998594/
Красиво, зелено :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Сделайте гарберобную из меньшего санузла

это противоречит наставлениям Эйра" два санузла маст хэв"
годный вариант в сравнении с Ольжича 4?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... cdda2e252f
Если вам подходит - почему бы и нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
шото мне подсказывает. шо за 10 можно будет снимать замечательную трешку не так уж и долго

"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).

Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет


Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь.
Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г.
А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.

Да, но и с 2007 по 2021 за почти 14 лет аренды отдали немало "непонятно на что".
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:14

Faceless
потому что дом 1964 г. и ему 57 лет
«Хрущевки», построенные из тонкостенных панелей, рассчитаны на 40—50 лет службы. Последние воздвигались с 1959 по 1967 год. Как считают специалисты, при нормальной эксплуатации «хрущевки» простоят еще 15—20 лет. Исследования показали, что панели хрущевок имеют прочность, в полтора раза превышающую проектную.

https://minfin.com.ua/blogs/manny34/115845/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:17

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Сделайте гарберобную из меньшего санузла

это противоречит наставлениям Эйра" два санузла маст хэв"
годный вариант в сравнении с Ольжича 4?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... cdda2e252f

Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен.
Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.
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