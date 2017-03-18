Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен. Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.
😂
П’ятий поверх хруща з кімнатами по 10 метрів. Навіть не смішно.
Serg-ik написав:Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен. Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.
😂
П’ятий поверх хруща з кімнатами по 10 метрів. Навіть не смішно.
Странно, а планировку в Рыбальском с комнатами 9,6 и 11 м здесь вроде даже одобрили, как европейское веяние.