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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83298330833183328333>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:27

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Сделайте гарберобную из меньшего санузла

это противоречит наставлениям Эйра" два санузла маст хэв"
годный вариант в сравнении с Ольжича 4?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... cdda2e252f

Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен.
Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.


😂

П’ятий поверх хруща з кімнатами по 10 метрів. Навіть не смішно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:03

  Олежан написав:
  kingkongovets написав:еще немного русановской красоты

https://www.facebook.com/groups/1835386 ... 902998594/

что вы хотите от стоячей воды и жары все лето

сегодня уже налет ушел. no panic
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:07

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Отличный вариант. И площадь комнат больше не смущает, потому что когда в комнате ремонт - она сразу кажется чуть больше чем есть на самом деле. И в прихожей уже шкаф не нужен.
Самое главное - как себя настроить. Если настроить на позитив - то и будет все ОК.


😂

П’ятий поверх хруща з кімнатами по 10 метрів. Навіть не смішно.

Странно, а планировку в Рыбальском с комнатами 9,6 и 11 м здесь вроде даже одобрили, как европейское веяние.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:23

ничёшная планировка, места хватает, цена норм.
но расположение...
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таки можно продавать по 700 с прибылью в готовом
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:45

  Serg-ik написав:ничёшная планировка, места хватает, цена норм.
но расположение...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3k-kv-1 ... b36a7f13c6

таки можно продавать по 700 с прибылью в готовом

Та нормальное расположение, уж получше Левого берега и всяких ирпеней с академгородками(если работать в центре). Обживется.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:ничёшная планировка, места хватает, цена норм.
но расположение...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3k-kv-1 ... b36a7f13c6

таки можно продавать по 700 с прибылью в готовом


Локейшн - жопа мира, но так или иначе пришлось бы идти на компромиссы
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:03

2 ромасік

Та Я наче писав що в рибальському нада брать:-)

Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:04

  unicdima написав:
  Serg-ik написав:ничёшная планировка, места хватает, цена норм.
но расположение...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3k-kv-1 ... b36a7f13c6

таки можно продавать по 700 с прибылью в готовом

Та нормальное расположение, уж получше Левого берега и всяких ирпеней с академгородками(если работать в центре). Обживется.

ага, ШРТ поряд
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:11

  Первый написав:2 ромасік

Та Я наче писав що в рибальському нада брать:-)

Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.

Самая большая проблема той квартиры в Рыбальском в том, что её нет. Звонили неоднократно - никто даже трубку не берет. Что и неудивительно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:15

  unicdima написав:
  Serg-ik написав:ничёшная планировка, места хватает, цена норм.
но расположение...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3k-kv-1 ... b36a7f13c6

таки можно продавать по 700 с прибылью в готовом

Та нормальное расположение, уж получше Левого берега и всяких ирпеней с академгородками(если работать в центре). Обживется.

эээ, не надо тут на Левый берег
  flyman написав:ага, ШРТ поряд
тоже хотел сказать о ШРТ, Их там даже несколько - есть еще куреневские трамваи в разные стороны. И жд ветка. Но не вспомнил, кто из вас больший ценитель это достижения человечества)
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