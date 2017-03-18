Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В Киеве прекратили эвакуировать автомобили из-за блокировки работы инспекции по парковке. Правохранители изъяли у инспекции серверы и рабочие станции по делу о превышении служебного положения руководством инспекции. В Офисе генпрокуратура заявили, что пятерым чиновникам КГГА сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. "Ежедневно члены группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы", – заявили в Генпрокуратуре.Штраф за неправильную парковку составляет 340 грн, при парковке, которая мешает дорожному движению – 680 грн. Тариф на эвакуацию авто – 1270 грн.
Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.
чесно, я между рыбальским и хрущем напротив разницы особо не вижу а концептуально можно кухню соединить с комнатой 14м и получите свои почти 30 м кухни-гостинной. На сколько я знаю, есть/были блочные общаги в хрущах на 4 комнаты. На Воссоединения 5 такую видел. Мне кажется это оно.
В Киеве прекратили эвакуировать автомобили из-за блокировки работы инспекции по парковке. Правохранители изъяли у инспекции серверы и рабочие станции по делу о превышении служебного положения руководством инспекции. В Офисе генпрокуратура заявили, что пятерым чиновникам КГГА сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. "Ежедневно члены группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы", – заявили в Генпрокуратуре.Штраф за неправильную парковку составляет 340 грн, при парковке, которая мешает дорожному движению – 680 грн. Тариф на эвакуацию авто – 1270 грн.
vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению. Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе. Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года. Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
"Сьесть-то оно съест, только кто-ж ему дасть?" ( с)
Ромасик написав:..тоже хотел сказать о ШРТ, Их там даже несколько - есть еще куреневские трамваи в разные стороны. И жд ветка. Но не вспомнил, кто из вас больший ценитель это достижения человечества)
вы это все по приколу или всерьез пишете? )) Вы на этой дичи когда последний раз катались? Больше всего интересует летом ))) Я больше скажу - все эти трамваи и прочие ЖД слышно ночью капец. И это если еще забыть, что сам комплекс по-сути "Мордор-2", но от первого хоть до метро недалеко
Faceless написав:Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать"). Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.
Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет. Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали. Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...
1. сейчас явно не время покупать 2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина. На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру. Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.
Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.
чесно, я между рыбальским и хрущем напротив разницы особо не вижу а концептуально можно кухню соединить с комнатой 14м и получите свои почти 30 м кухни-гостинной. На сколько я знаю, есть/были блочные общаги в хрущах на 4 комнаты. На Воссоединения 5 такую видел. Мне кажется это оно.
Нема то нема. Власник теплого хрущика щасливий що є такі як Ви.
Об’єднати кухню з кімнатою в хрущику це прям огонь:-)
vladimir07 написав:Ну что, надо признать, что с опозданием на пару лет, но тем не менее прогнозы натахи-биты близки к осуществлению. Она писала, кажется в начале 2019, что осенью 2019 1ком в Патриотике или Круша будет стоить 80куе. Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года. Так шо панелька неохрущ за 80куе становится реальностью, хотя пару лет назад это вызывало удивление как минимум.
все кто в бетоне станут долларовыми миллионерами это уже не оспоримый факт